Цифра дня: Сколько смартфонов с беспроводной зарядкой купили россияне за год?

Объединённая компания «Связной | Евросеть» проанализировала продажи смартфонов с функцией беспроводной зарядки на российском рынке в 2018 году.

С января по декабрь прошлого года продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в сравнении с 2017 годом выросли на 48% в штучном выражении и на 131% в денежном выражении.

Всего по итогам 2018 года было продано 2,2 млн смартфонов с функцией беспроводной зарядки на общую сумму более 130 млрд рублей. Лидером в штуках стал Apple, на который пришлось 66% от всех проданных устройств, на втором месте расположился Samsung c 30%, на третьем Huawei – 3%.

Наиболее популярными смартфонами в России с беспроводной зарядкой стали iPhone 8 и 8 Plus, iPhone X и Samsung Galaxy S8.

Вице-президент по продажам объединенной компании Связной | Евросеть Давид Борзилов подчеркнул: «Средняя стоимость смартфона с беспроводной зарядкой в прошлом году составила 59,3 тыс. Взрывной рост продаж смартфонов с этой функцией связан с тем, что сегодня производители оснащают все свои флагманские модели технологической начинкой для беспроводной передачи энергии. За год наибольший прирост показал Apple. Продажи смартфонов с беспроводной зарядкой этого бренда выросли в 3,7 раз».