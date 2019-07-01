Цифра дня: Сколько стоит переход чиновников на смартфоны с российским аналогом Android

Ростелеком и Минкомсвязи предложили перевести 1,4 млн федеральных чиновников на смартфоны с отечественной операционной системой «Аврора». Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на одного чиновника и ещё один источник.

Как отмечает издание, предложение было передано президенту Владимиру Путину зампредом правительства Максимом Акимовым.

Для российских чиновников предлагается комплексное решение — смартфон на «Авроре» и услуги связи к нему. Планируется, что на реализацию проекта потребуется шесть лет. Другой собеседник «Ведомостей» отметил, что речь не только о смартфонах, но и планшетах, однако подробности ему неизвестны.

Согласно приводимым подсчётам, поставка 1,4 млн устройств обойдется примерно в 23,2 млрд рублей.

Представитель Максима Акимова подтвердил, что зампред, действительно, направил Путину доклад с предложениями Минкомсвязи и Ростелекома по обеспечению федеральных госслужащих гаджетами на ОС «Аврора». По словам представителя Минкомсвязи, сейчас вопрос об обеспечению госслужащих смартфонами с «Авророй» обсуждается.