Цифра дня: сколько трафика передали москвичи за год?

Московский провайдер МГТС поделился интересной статистикой. МГТС по итогам 2018 года зафиксировала рост трафика на 20% – годовой объем переданных данных сопоставим с контентом онлайн-кинотеатра в 14 млрд фильмов в UHD-качестве.

В компании связывают эту тенденцию с продолжающимся утяжелением контента, увеличением количества «умных» гаджетов на одно домохозяйство и «бумом» высокоскоростных тарифов у москвичей – клиентов оператора.

Наибольшая доля трафика – 45%, пришлась на стриминговые видеосервисы и социальные сети с функцией стриминга контента высокого и сверхвысокого разрешения. Кроме того, выросло число одновременно используемых интернет-устройств: по итогам 2018 года в сети компании было зарегистрировано более 10 млн девайсов, с которых столичные жители периодически выходили в интернет.

Почти половина московских семей использовала 4-6 интернет-гаджетов дома, а каждая десятая семья – более 10. В 2018 году на семью приходилось в среднем 6,5 гаджетов, в 2013 году – 2,5.

Изменения в медиапотреблении стали основной причиной спроса на сверхскоростной интернет. Средняя скорость интернет-соединения по оптической сети GPON выросла на 76% и составила 176 Мбит/с, годом ранее она составляла 100 Мбит/с. Всего по итогам прошлого года около 92% всех ШПД-клиентов выходило в сеть на скорости 100 Мбит/с и выше, рост за год составил 32 п.п. Так на скорости 100 Мбит/с, например, можно скачать файл весом в 5 ГБ за 6-7 минут.