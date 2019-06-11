Цифра дня: сколько тратила Apple на суд с Samsung ежегодно?

Бывший старший вице-президент и главный юрисконсульт корпорации Apple Брюс Сьюэлл (Bruce Sewell) рассказалhttps://venturebeat.com/2019/06/10/apples-former-top-lawyer-1-billion-budget-enabled-high-risk-strategies/) в интервью со студентами-юристами Колумбийского университета о судебной эпопее с Samsung.

Брюс Сьюэлл отвечал за юридические вопросы в Apple восемь лет, на которые пришлись такие крупные проекты, как антимонопольное дело по поводу и iBooks и патентные разбирательства с Samsung.

Одно время в юридической службе было задействовано 600 человек. Только в одном из семи исков, связанных с Samsung, было задействовано 350 человек, большинство из них были сторонними юристами, своими силами компания не справлялась. Всего было изучено от семи до восьми миллиардов документов, а юридические фирмы выставили Apple счёт на 280 000 часов. Бюджет составлял около миллиарда долларов в год.