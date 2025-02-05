Цифра дня: Сколько триллионов долларов принесли продажи iPhone за все время?

Продажи iPhone продолжают приносить Apple прибыль, а в начале 2025 года компания достигла нового рубежа — общий доход от продаж iPhone за все время превысил 2 триллиона долларов.

С момента появления iPhone в 2007 году смартфоны стали основным источником дохода для Apple, способствуя созданию экосистемы продуктов и услуг, которые сделали компанию одной из самых узнаваемых в мире. В 2024 году на iPhone приходилось 21% всех пользователей смартфонов по всему миру, а количество активных пользователей составило 1,38 миллиарда человек.

В 2024 финансовом году Apple получила $201.1 миллиарда от продаж iPhone, что стало небольшим увеличением по сравнению с предыдущим годом. Это позволило компании достичь общих продаж на сумму $2.03 триллиона. Чтобы представить себе этот масштаб, достаточно сказать, что сумма в два раза превышает рыночную стоимость Tesla, которая составляет около $1 триллиона.

Продажи iPhone в 2022, 2023 и 2024 годах стали самыми высокими за всю историю. В 2022 году был установлен рекорд с доходом в $205.5 миллиарда, а в 2023 и 2024 годах показатели составили около $200 миллиардов каждый. Эти четыре года составляют более 40% от всех продаж iPhone, что составляет свыше $800 миллиардов. Всего за этот период было поставлено почти 900 миллионов устройств, что составляет около 15% от всех когда-либо проданных смартфонов в мире.