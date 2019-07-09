Цифра дня: сколько в среднем «дыр» в каждом устройстве Huawei

Основатель стартапа Finite State Мэтт Викхауз и сооснователь компании ReFirm Labs Терри Данлэп рассказал журналистам ресурса Breaking Defense о системе защиты устройств Huawei и других китайских производителей.

По данным источника, сетевые маршрутизаторы, камеры наблюдения и другие популярные устройства Huawei, Dahua и другие подобные, просто «кишат» уязвимостями и бэкдорами.

Выявление уязвимостей в прошивке таких устройств довольно сложно и требует специальных инструментов, например, как у Finite State и ReFirm Labs. Как оказалось при изучении с помощью инструмента Finite State прошивки у 558 корпоративных сетевых продуктов Huawei, в среднем каждое такое устройство несёт 102 уязвимости. Четверть из них позволяет хакерам получить полный доступ к устройству.

Викхауз подчеркнул, что протестированные устройства Huawei выдали одни из самых плохих результатов, а в аналогах оборудования от западных производителей наблюдается значительно меньше бэкдоров.