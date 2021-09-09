Цифра дня: Сколько владельцев iPhone планируют переход на iPhone 13?

В сети появились результаты свежего опроса относительно того, какое количество владельцев iPhone задумывается о покупке новейшего iPhone 13 уже в 2021 году.

Оказалось, что их число не так уж и велико — около 10%. При этом около 64% из числа опрошенных заявили о нежелании менять свой текущий аппарат. Учитывая, что в опросе приняло участие примерно 1500 человек, выходит, что 960 человек останутся на том iPhone, который они используют прямо сейчас.

26% честно признались, что так и не определились относительно ближайшего будущего, передаёт MyDrivers. Есть шансы, что они всё же обновятся до iPhone 13, но вполне вероятно, что этого не произодёт.

Напомним, что анонс новых телефонов Apple состоится уже 14 сентября. Помимо новых смартфонов, от IT-гиганта также ждут следующего поколения смарт-часов Apple Watch Series 7 и, возможно, AirPods 3.