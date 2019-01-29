Цифра дня: Сколько заплатила Apple разработчикам приложений для iOS?

Компания Apple поделилась очередным достижением своего онлайн-магазина приложений App Store. С момента запуска App Store в 2008 году разработчики приложений под iPhone и iPad получили 120 миллиардов долларов.

Более четверти этой суммы было заработано разработчиками только в последний 2018 год. По словам компании, App Store показывает значительный рост доходов каждый квартал и приносит заметную долю от общих доходов сервисов Apple.

В 2014 году доходы разработчиков превысили 15 млрд долларов, а в августе 2016 года — 50 миллиардов.