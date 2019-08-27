Цифра дня: сколько заплатит Samsung за завышенные цены на смартфоны и планшеты в России?

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала российскую дочернюю компанию Samsung на 2 500 000 рублей за координацию реселлеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее ФАС России признала ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» виновным в незаконной координации экономической деятельности реселлеров смартфонов и планшетов Samsung, которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны и планшеты, реализуемые в розницу с использованием торговых объектов. Это нарушение закона о защите конкуренции.

Кроме того, к административной ответственности привлечены работники ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», которые непосредственно осуществляли контроль за соблюдением цен.

ФАС отметила, что в ходе рассмотрения дела компания прекратила осуществление координации экономической деятельности и оказывала содействие, что было учтено при назначении штрафа.