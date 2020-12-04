Цифра дня: Во сколько раз хуже продаются новые iPhone в России?

Специалисты компании oneFactor подготовили отчет, благодаря которому выяснилось, во сколько раз хуже продаются новые iPhone в России, чем годами ранее. Отмечается, что востребованность устройств упала ввиду высокой стоимости и экономии из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Известно, что наибольшее количество смартфонов Apple в России удалось продать в Москве и Чечне. В целом же, новая линейка продается на российском рынке втрое хуже, чем в прошлые годы. Реализация новинок в стране снизилась на 15%, что выяснилось при сопоставлении с ситуацией конца 2019 года. По словам ритейлеров, смартфоны новой линейки Apple все еще имеют высокую востребованность, в то время как продажи упали из-за нехватки товара.

По данным источников, в течение первых двух недель продаж iPhone 12 и 12 Pro в мобильных сетях числилось 48 тыс этих смартфонов, что в три раза меньше, чем за аналогичный прошлогодний период в начале продаж iPhone 11 и 11 Pro и iPhone Х.