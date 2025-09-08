Цифра дня: насколько чаще россияне сдавали в ремонт iPhone в 2025 г.?

В 2025 году россияне заметно чаще обращаются к мастерам для ремонта техники Apple. По данным сервиса «Авито Услуги», за период с января по август спрос на ремонт iPhone вырос сразу на 47% по сравнению с прошлым годом.

Рынок откликнулся на рост интереса: количество предложений от специалистов увеличилось на 22%. Чаще всего владельцы смартфонов приносят устройства с разбитым экраном или с изношенным аккумулятором. Также популярны услуги по замене разъемов зарядки, ремонту кнопок и устранению последствий попадания влаги внутрь корпуса.

Не только iPhone требуют обслуживания. В 2025 году ремонт и обслуживание MacBook и iMac стали востребованы на 22% чаще. При этом число специалистов, готовых выполнять такие работы, выросло на 13%. Мастера предлагают замену дисплеев и аккумуляторов, восстановление материнских плат и разъемов, а также чистку систем охлаждения.

Особый интерес вызывают услуги по программной части. Пользователи все чаще обращаются за обновлением и переустановкой macOS, а также за восстановлением утраченных данных с дисков.

Несмотря на то что Apple готовится 9 сентября представить новые устройства, в России спрос сосредоточен на поддержании уже имеющихся гаджетов в рабочем состоянии.