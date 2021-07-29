Clubhouse использовали для организации протестов на Кубе

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Clubhouse использовали для организации протестов на КубеС заявлением против этого уже выступил кубинский МИД
Об этом в своём Twitter написал министр иностранных дел Кубы Родригес Паррилья. По его словам, продукты Apple в основном не используются на полуострове в силу западных санкций. Но протестующие нашли способ обойти запреты.
Как отметил министр, антиправительственные акции организовывались с помощью социальных сетей даже в США. Он осудил использование каких-либо технологий для организации протестов и расшатывания ситуации в любых странах. Почему он считает, что для протестов использовалось именно приложение Clubhous на платформах с iOS, Паррилья не пояснил.
Напомним, Clubhous — соцсеть только для голосового общения, без возможности записывать и как-либо использовать материалы. Раньше регистрация в ней была возможна только по приглашению, а с 22 июля текущего года зарегистрироваться может любой желающий.