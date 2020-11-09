Cмартфон Google в пластиковом корпусе оказался прочнее конкурентов из стекла

Зарубежные журналисты отмечают, что Pixel 4a не только вернул пользователей в 2013 год из-за своей схожести с Nexus 5 (как внешне, так и в плане цены), но и показал, что даже в 2020 году смартфоны могут быть такими же крепкими и прочными, как семь лет назад. Также эксперты отметили, что за счет использования более старомодного сканера отпечатка пальцев (на задней панели, а не в дисплее или сбоку), устройство разблокируется заметно быстрее прочих современных телефонов.

Напомним, что Google представила Pixel 4a в начале августа 2020 года. Смартфон на базе Snapdragon 730G c 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной стоит всего лишь 350 долларов или 27,000 рублей.