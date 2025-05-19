CMF Phone 2 Pro не впечатлил — треть опрошенных GSMArena предпочли другие модели

Опубликовано 19 мая 2025, 09:071 мин.
CMF Phone 2 Pro не впечатлил — треть опрошенных GSMArena предпочли другие моделиНо придирки получились достаточно надуманные
Смартфон CMF Phone 2 Pro не смог впечатлить аудиторию GSMArena — почти треть опрошенных выбрали другие модели.
Пользователи отметили несколько ключевых недостатков, включая отсутствие оптической стабилизации камеры, короткий срок поддержки ПО и слабую защиту от воды и пыли.
Еще одной проблемой стала ограниченная география продаж — в некоторых странах CMF Phone 2 Pro попросту недоступен, в то время как конкуренты вроде Poco X7 и Galaxy A26 присутствуют в этих регионах.
При этом примерно четверть респондентов все же поддержали новинку, похвалив дизайн, хорошую автономность и яркий экран. Однако производителю еще предстоит завоевать доверие пользователей, особенно на таких конкурентных рынках, как США.