CMF Phone 2 Pro не впечатлил — треть опрошенных GSMArena предпочли другие модели

Пользователи отметили несколько ключевых недостатков, включая отсутствие оптической стабилизации камеры, короткий срок поддержки ПО и слабую защиту от воды и пыли.

Еще одной проблемой стала ограниченная география продаж — в некоторых странах CMF Phone 2 Pro попросту недоступен, в то время как конкуренты вроде Poco X7 и Galaxy A26 присутствуют в этих регионах.