Цвет корпуса Realme 14 Pro+ будет меняться при температуре ниже 16 градусов

Названы и другие характеристики. Так, известно о том, что модель получит чипсет Snapdragon 7 Gen 1 и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт, AMOLED-экран с изгибами по углам, которые будут обеспечивать 93-процентное соотношение экрана, поддерживать разрешение 1,5К и частоту обновления 120 Гц. Также дисплей получит рамки толщиной 1,6 мм. А общая толщина смартфона составит 8 мм.

Realme оснастит устройство модулем камеры Ocean Oculus, включающим тройную вспышку Magic Glow с трёхцветными светодиодами для естественной портретной съёмки в условиях плохой освещённости. Realme 14 Pro+ будет оснащён 32 Мп селфи-камерой и 50 Мп основной камерой с поддержкой OIS, а также устройство получит 8 Мп сверхширокоугольный объектив и перископический телеобъектив Sony LYT-600 или IMX82 с 3-кратным оптическим зумом.