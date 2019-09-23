Цвета и версии грядущего Xiaomi Mi 9 Pro 5G утекли в сеть накануне презентации

На основании новых данных флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G будет продаваться в цвете Dream White, который был известен по предыдущим утечкам рекламных изображений, и в цвете Titanium Black. Также стало известно, что грядущий флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G будет представлен покупателям в двух версиях: базовая на 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней и версия на 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти.

Напомним, что новый смартфон должны показать на презентации компании уже завтра. Ожидается, что завтра же на продемонстрируют еще одну новинку Redmi 8.