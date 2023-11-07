Да будет бой: MediaTek выпустила «убийцу» процессора Snapdragon 8 Gen 3

Ожидается, что новый чип будет использоваться в топовых китайских Android-смартфонах, хотя его появление на американском рынке под вопросом.

Dimensity 9300 отличается уникальной архитектурой с «большими» производительными ядрами, что, по заявлениям MediaTek, обеспечивает улучшенную производительность и на 33% меньшее энергопотребление по сравнению с предыдущей моделью.

Компания также утверждает, что новый чип на 40% мощнее своего предшественника и способен достигать более высоких показателей в бенчмарках.