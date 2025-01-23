«Да, это он»: инсайдер Digital Chat Station подтвердил слитый в сеть дизайн iPhone 17 Air

На фото показана задняя крышка устройства с горизонтальным блоком камеры, в котором расположены одна камера и вспышка. Дизайн напоминает стиль Google Pixel.

Инсайдер также отметил, что новый горизонтальный блок камер появится не только у iPhone 17 Air. У старшей модели iPhone 17 Pro он будет более массивным и вместит три объектива, вспышку и LiDAR. Однако их расположение немного изменится по сравнению с текущими моделями.

Эти утечки намекают на значительное обновление внешнего вида iPhone в следующем поколении, где Apple, возможно, решит отойти от привычного вертикального дизайна камер.