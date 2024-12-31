«Да, это оно»: Xiaomi не стала отрицать утечку дизайна нового смартфона Redmi Turbo 4

Опубликовано 31 декабря 2024, 07:481 мин.
«Да, это оно»: Xiaomi не стала отрицать утечку дизайна нового смартфона Redmi Turbo 4Анонс ждем уже в первых числах января
Xiaomi официально подтвердила утечку, касающуюся дизайна и даты анонса нового смартфона Redmi Turbo 4.
Компания опубликовала постеры устройства на платформе Weibo, подтвердив, что презентация состоится 2 января 2025 года, а продажи начнутся сразу после мероприятия.
На изображениях представлен смартфон с матовой стеклянной задней панелью и дизайном, напоминающим iPhone 16.
Устройство выделяется плоскими гранями и овальным блоком камер. Xiaomi заявляет, что смартфон будет удобен в использовании благодаря эргономичной форме.
Redmi Turbo 4 станет первым смартфоном на базе процессора Dimensity 8400-Ultra, обещающим высокую производительность. Также заявлена отличная автономность, что делает модель привлекательной для активных пользователей.