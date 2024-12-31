«Да, это оно»: Xiaomi не стала отрицать утечку дизайна нового смартфона Redmi Turbo 4

Компания опубликовала постеры устройства на платформе Weibo, подтвердив, что презентация состоится 2 января 2025 года, а продажи начнутся сразу после мероприятия.

На изображениях представлен смартфон с матовой стеклянной задней панелью и дизайном, напоминающим iPhone 16.