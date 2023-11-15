Да, это реально Honor 100 и 100 Pro

На передней панели Honor 100 имеется один вырез для селфи-камеры, в то время как в модели 100 Pro он двойной. В обоих устройствах используются так называемые «водопадные экраны», отличающиеся изогнутыми краями.

Ожидается, что разрешение дисплеев составит 1.5K, а частота ШИМ — 3840 Гц. Под капотом обоих смартфонов, как ожидается, будет находиться чип Snapdragon 8 Gen 2.

Анонс новинок ожидается уже 23 ноября вместе с Red Magic 9 Pro, который, скорее всего, также привлечет внимание своим дизайном.