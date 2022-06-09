Да, вам не показалось: LG выпустила коллекционную версию флагманского Galaxy S22 Ultra

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Да, вам не показалось: LG выпустила коллекционную версию флагманского Galaxy S22 UltraНо получить её смогут только истинные фанаты выдуманной Вселенной Blizzard
Спустя годы ожиданий, фанаты Blizzard наконец-то получили доступ к мобильной версии Diablo — Diablo Immortal. Релиз проекта состоялся на прошлой неделе.
В честь этого достаточно знаменательного события корейский мобильный оператор LG U+ решил порадовать фанатов проекта. Он выпустил коллекционную версию актуального флагмана Samsung Galaxy S22 Ultra Diablo Immortal.
Сообщается, что общий тираж устройства составит всего лишь 100 штук. Все они будут разыграны в рамках лотереи , которая пройдёт уже завтра, 10 июня. На данный момент неизвестно, в какую сумму обойдётся участие в мероприятии.
Известно, что специальная версия смартфона будет поставляться в огромной деревянной коробке. Внутри неё LG разместит тематический коврик для мыши и карту Вселенной, стилизованный чехол, беспроводную зарядку, купон Battlecoin и специальное крепление под пальцы.