Дагестан оказался регионом с максимальным количеством владельцев iPhone

Дагестан оказался регионом с максимальным количеством владельцев iPhoneПоказало исследование
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Исследование, основанное на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка с сентября 2023 по октябрь 2024 года, также показало, что на всероссийском уровне владельцев Android-смартфонов больше, чем владельцев iPhone. Так, в России доля пользователей Android достигает 58%, а iPhone — 42%. Однако в столице и некоторых других крупных городах страны наблюдается обратная ситуация. В Москве, например, iPhone составляют 53% всех смартфонов.
Интересно, что владельцы iPhone, как правило, имеют более высокие расходы по сравнению с владельцами Android. Например, их средний чек на одежду и обувь выше на 40%, а в категориях «Дом и ремонт» и «Автоуслуги» разница в тратах составляет 33% и 14% соответственно. Особенно заметно это в кафе и барах: средний чек владельцев iPhone в таких местах на 28% выше, чем у владельцев Android.
Еще одной интересной особенностью является то, что владельцы iPhone предпочитают совершать покупки онлайн, тратя в интернете больше денег. При этом 22% покупок у пользователей iPhone происходят в сети, в то время как у владельцев Android этот показатель составляет только 12%. В целом, доля онлайн-покупок у «яблочников» также выше, достигая 34% от общего объема расходов, в то время как у владельцев Android этот показатель составляет 24%.
Женщины чаще выбирают iPhone, чем мужчины: среди женской аудитории 48% владеют смартфонами Apple, а среди мужчин этот показатель составляет только 37%. Интересно, что с возрастом предпочтения пользователей меняются. Если среди молодежи 20—24 лет iPhone предпочитают 59% пользователей, то среди людей старше 40 лет этот процент значительно снижается.
Помимо этого, исследование выявило, что владельцы iPhone чаще используют различные удобные способы оплаты, такие как стикеры и QR-коды, чем владельцы Android.