Дагестан оказался регионом с максимальным количеством владельцев iPhone

Еще одной интересной особенностью является то, что владельцы iPhone предпочитают совершать покупки онлайн, тратя в интернете больше денег. При этом 22% покупок у пользователей iPhone происходят в сети, в то время как у владельцев Android этот показатель составляет только 12%. В целом, доля онлайн-покупок у «яблочников» также выше, достигая 34% от общего объема расходов, в то время как у владельцев Android этот показатель составляет 24%.