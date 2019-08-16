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Дата анонса новых iPhone стала известна из-за утечки в iOS 13

Мероприятие случится раньше, чем все думали
Apple выпустила очередную бета-версию своей мобильной операционной системы iOS 13, созданную для разработчиков. В новой сборке содержится очень важная деталь, которая явно намекает на дату анонса новых смартфонов компании — iPhone следующего поколения.

Так, на скриншоте, спрятанном в системных файлах, на иконке приложения “Календарь” указано 10 число какого-то месяца, вторник. Все бы ничего, но именно ближайшее 10 сентября является вторником. Вероятнее всего, это говорит нам о том, что именно в этот день со сцены покажут данный скриншот. Возможно, он является частью анонса какой-то новой функции будущего iPhone 11. В результате несложного анализа можно сделать вывод, что именно 10 сентября компания Apple и представит свои новые флагманские смартфоны.

Напомним, что в 2019 году, по словам инсайдеров, компания должна анонсировать три устройства — преемников iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

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