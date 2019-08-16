Дата анонса новых iPhone стала известна из-за утечки в iOS 13

Так, на скриншоте, спрятанном в системных файлах, на иконке приложения “Календарь” указано 10 число какого-то месяца, вторник. Все бы ничего, но именно ближайшее 10 сентября является вторником. Вероятнее всего, это говорит нам о том, что именно в этот день со сцены покажут данный скриншот. Возможно, он является частью анонса какой-то новой функции будущего iPhone 11. В результате несложного анализа можно сделать вывод, что именно 10 сентября компания Apple и представит свои новые флагманские смартфоны.