Телефоны
Сегодня 11:27
Дата выхода iPhone 12 будет объявлена уже через несколько дней
Поистине долгожданный смартфон
В этом году представители компании Apple признались, что не успеют анонсировать новое поколение iPhone традиционно в рамках первой недели сентября, что обусловлено пандемией коронавируса. Так, ранее точная дата выхода новинок не разглашалась, однако сейчас выяснилось, что объявлена она будет уже через несколько дней.
Об этом общественности рассказал редактор Bloomberg Марк Гурман. По его словам, уже на этой неделе компания проведет мероприятие, на котором и объявит официальную дату презентации. Он также отметил, что событие пройдет в режиме онлайн.
Напомним, что нескольким ранее источники говорили о том, что Apple опубликует пресс-релиз, посвященный новым моделям iPad и Apple Watch, уже 8 сентября, тогда как официально представить новое поколение фирменных смартфонов может в конце текущего месяца, а если точнее, 22 числа.