Дата выхода iPhone 12 будет объявлена уже через несколько дней

Об этом общественности рассказал редактор Bloomberg Марк Гурман. По его словам, уже на этой неделе компания проведет мероприятие, на котором и объявит официальную дату презентации. Он также отметил, что событие пройдет в режиме онлайн.

Напомним, что нескольким ранее источники говорили о том, что Apple опубликует пресс-релиз, посвященный новым моделям iPad и Apple Watch, уже 8 сентября, тогда как официально представить новое поколение фирменных смартфонов может в конце текущего месяца, а если точнее, 22 числа.