Даже дешевле, чем ожидалось: «прозрачный» Nothing Phone (1) может стоит около 20 тысяч рублей

Но свежие «утечки» от интернет-инсайдеров говорят, что стоимость Nothing Phone (1) и вовсе удивит практически каждого.

Всё дело в том, что телефону в версии 8/128 ГБ приписывают ценник в 390 долларов. В рублях это 20 800 рублей. Версия на 8/256 и 12/256 ГБ обойдётся уже в 405 и 455 долларов (21 580 и 24 244 рублей) соответственно.