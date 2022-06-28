Даже дешевле, чем ожидалось: «прозрачный» Nothing Phone (1) может стоит около 20 тысяч рублей

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Даже дешевле, чем ожидалось: «прозрачный» Nothing Phone (1) может стоит около 20 тысяч рублейМы что, вернулись в 2014?
Уже в ближайшие пару недель компания Nothing представит свой первый смартфон — Nothing Phone (1). Судя по имеющимся данным, устройство уже предполагалось как достаточно недорогое.
Но свежие «утечки» от интернет-инсайдеров говорят, что стоимость Nothing Phone (1) и вовсе удивит практически каждого.
Всё дело в том, что телефону в версии 8/128 ГБ приписывают ценник в 390 долларов. В рублях это 20 800 рублей. Версия на 8/256 и 12/256 ГБ обойдётся уже в 405 и 455 долларов (21 580 и 24 244 рублей) соответственно.
Напомним, что грядущий «прозрачный» смартфон получит OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. В основу аппарата ляжет чип Snapdragon 778G+, а основная камера сможет похвастаться модулями на 50 и 16 Мп.
Ёмкость аккумулятора Nothing Phone (1) составит 4500 мАч, будет поддержка 45 Вт быстрой зарядки.