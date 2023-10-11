Даже самая дешёвая модель Xiaomi Redmi K70 получит сверхбыструю зарядку на 90 Вт

Новые устройства уже были замечены в различных слухах и отчётах. Недавно одна из моделей линейки была замечена на китайской сертификационной платформе 3C, что раскрыло её возможности в области быстрой зарядки.

Судя по базе регулятора, модель Redmi K70 будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью до 90 Вт. Это даёт основания полагать, что даже базовая модель этой серии будет обладать такой функцией.

Кроме того, устройство будет поддерживать сети 5G. Стоит отметить, что серия Redmi K70 является преемником Redmi K60.

По более ранним утечкам, Xiaomi планирует представить новую линейку в Китае в первую неделю декабря. Все три модели линейки, включая K70, K70e и K70 Pro, будут работать на базе Android 14 с оболочкой MIUI 15.