Даже так: в России цены на iPhone 15 Pro Max снизились до 114 тысяч рублей

В зависимости от региона продаж старшую модель в линейке iPhone 15 можно приобрести за 114,8 тысяч рублей. Изначально смартфон стоил в России порядка 189-200 тысяч рублей.

В iPhone 15 Pro Max нет привычного разъёма Lightning, вместо него Apple внедрила в свои смартфоны USB-C. Устройство работает на чипе Apple A17 Pro и получило титановый корпус. Также смартфон оснащён новой кнопкой, пришедшей на смену переключателю беззвучного режима.