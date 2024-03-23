Даже так: в России цены на iPhone 15 Pro Max снизились до 114 тысяч рублей

Опубликовано 23 марта 2024, 01:44
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Даже так: в России цены на iPhone 15 Pro Max снизились до 114 тысяч рублейНе та много времени прошло
Спустя полгода продаж после старта в сентябре 2023 года цены на флагман iPhone 15 Pro Max снизились на 30%.
© Apple
В зависимости от региона продаж старшую модель в линейке iPhone 15 можно приобрести за 114,8 тысяч рублей. Изначально смартфон стоил в России порядка 189-200 тысяч рублей.
В iPhone 15 Pro Max нет привычного разъёма Lightning, вместо него Apple внедрила в свои смартфоны USB-C. Устройство работает на чипе Apple A17 Pro и получило титановый корпус. Также смартфон оснащён новой кнопкой, пришедшей на смену переключателю беззвучного режима.