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06:19, 01 февраля 2023
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Даже в 2024 году Apple сделает перископную камеру эксклюзивом самой дорогой модели iPhone 16

А это уже нарушение неких устоев самой компании

Популярный аналитик Минг-Чи Куо поделился своим свежим прогнозом.

Даже в 2024 году Apple сделает перископную камеру эксклюзивом самой дорогой модели iPhone 16

Фото: NotebookCheck.net

По мнению эксперта, Apple сделает перископную камеру отличительной особенностью не только iPhone 15 Pro Max, но и модели следующего года — iPhone 16 Pro Max.

Таким образом, считает специалист, яблочная корпорация нарушит собственные традиции. Ранее компания представляла новые функции как эксклюзивные для одной модели iPhone, но уже в следующем поколении распространяла их и на другие модели.

Отметим, что свежее сообщение Куо прямо противоречит недавнему сообщению, согласно которому перископический объектив будет доступен в как iPhone 16 Pro Max, так и в более дешёвом iPhone 16 Pro.

Напомним, что подобный тип камеры нужен для того, чтобы добиться качественного оптического зума без необходимости применять цифровое приближение.

Источник:MacRumors
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