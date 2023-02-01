Даже в 2024 году Apple сделает перископную камеру эксклюзивом самой дорогой модели iPhone 16

По мнению эксперта, Apple сделает перископную камеру отличительной особенностью не только iPhone 15 Pro Max, но и модели следующего года — iPhone 16 Pro Max.

Таким образом, считает специалист, яблочная корпорация нарушит собственные традиции. Ранее компания представляла новые функции как эксклюзивные для одной модели iPhone, но уже в следующем поколении распространяла их и на другие модели.

Отметим, что свежее сообщение Куо прямо противоречит недавнему сообщению, согласно которому перископический объектив будет доступен в как iPhone 16 Pro Max, так и в более дешёвом iPhone 16 Pro.

Напомним, что подобный тип камеры нужен для того, чтобы добиться качественного оптического зума без необходимости применять цифровое приближение.