Даже в ноутбуках меньше: представлен неубиваемый смартфон Tank 3 с аккумулятором на 23 800 мАч

Девайс не только обладает внушительными характеристиками, но и выделяется на фоне конкурентов своим монументальным аккумулятором емкостью 23 800 мАч, что превосходит даже многие современные ноутбуки.

Tank 3 — это третье поколение в линейке Tank от Unihertz. Отличительной чертой этого устройства является его устойчивость к экстремальным условиям, а также мощный аккумулятор, который обеспечивает до 1800 часов в режиме ожидания, 118 часов разговора, 98 часов воспроизведения музыки, 48 часов просмотра видео и 38 часов игры.

Кроме того, благодаря поддержке зарядки мощностью 120 Вт, аккумулятор можно зарядить от 0 до 90% всего за 90 минут.

Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 8200, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего накопителя.

Он работает на операционной системе Android 13 и поддерживает расширение памяти через карты MicroSD до 2 ТБ. Tank 3 имеет 6,79-дюймовый дисплей с разрешением 2460 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

На задней панели расположена тройная камера с основным сенсором на 200 Мп, ультраширокоугольным модулем на 50 Мп и ночной камерой на 64 Мп. Спереди находится 50-мегапиксельная селфи-камера.

Unihertz Tank 3 уже доступен для покупки на AliExpress по цене $499.99.