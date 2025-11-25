Депутат Госдумы усомнился в возможности перекрытия поставок iPhone в Россию

Козловский отреагировал на сообщения о том, что индийские магазины могут быть оштрафованы за экспорт устройств в такие страны, как Россия, хотя официально это пока не подтверждено. Он отметил, что российская цепочка поставок выходит за пределы Индии и включает в себя различные другие каналы, включая параллельный импорт.

«Существует множество других каналов, и Индия — лишь одно из возможных звеньев в цепочке параллельного импорта», — отметил законодатель. Он обратил внимание на то , что на российском рынке представлены смартфоны, изначально произведённые для Северной Америки, Европы, Азии и Латинской Америки.

По словам Козловского, полностью прекратить поставки смартфонов практически невозможно. Он предположил, что эти меры могут быть частью стратегии санкций США против Индии и других стран. «Это выглядит как очередной элемент санкционной политики Соединённых Штатов, которую они ведут сейчас в отношении целого ряда государств. Сейчас особенно заметно обострение отношений с Индией, и, вероятно, такие меры — один из инструментов давления, включая воздействие на взаимодействие между производственными компаниями и странами», — подчеркнул он.