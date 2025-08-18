Дешевле 10 тысяч рублей: Poco M7 с 7000 мАч и экраном 144 Гц уже в продаже

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч, поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт и обратную зарядку 18 Вт. Экран модели имеет диагональ 6,9 дюйма, разрешение FHD+, частоту обновления до 144 Гц и сенсорный отклик до 288 Гц. Яркость дисплея достигает 850 нит, а также предусмотрены сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 685, который поддерживает расширение оперативной памяти до 16 ГБ. Доступны варианты с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ встроенной памяти LPDDR4X + UFS 2.2. Основная камера имеет разрешение 50 МП с апертурой f/1,8, фронтальная камера — 8 МП.

Смартфон получил защиту по стандарту IP64, боковой сканер отпечатков, NFC, поддержку Dolby Atmos и возможность увеличить громкость на 200%. Также устройство совместимо с Google Gemini и Circle to Search.

POCO M7 выпускается в черном, голубом и серебристом цветах с контрастным ободком. Цена модели с учетом всех скидок начинается от 9 300 рублей.