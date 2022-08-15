Дешевле и тоньше: раскрыты подробности и сроки выхода нового складного флагмана Huawei Mate X3

Правда, в отличие от Galaxy Z Flip 4 и Mix Fold 2, новинка от Huawei выйдет ближе к концу 2022 года. Сообщается, что называться смартфон будет Huawei Mate X3. Ожидается, что девайс будет заметно дешевле предшественника, при этом его корпус будет тоньше, а защита от падении — надёжнее.

Каких-либо данных о характеристиках гибкой новинки нет. Известно лишь, что устройство будет складываться экраном внутрь, в то время как предыдущая модель (Mate Xs 2) складывалась экраном наружу.

Презентация по случаю анонса Huawei Mate X3 должна состояться в декабре. На ней же покажут и новые беспроводные наушники бренда — Freebuds 5.