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Дешевле Samsung и с камерой Leica: Xiaomi представила новый складной флагман Mix Fold 2

Вот он — топ за свои деньги!
Не прошло и пары дней после анонса Samsung Galaxy Z Fold 4, как Xiaomi представила свой новый складной смартфон — Mix Fold 2.
Дешевле Samsung и с камерой Leica: Xiaomi представила новый складной флагман Mix Fold 2

Устройство получилось крайне интересным. Например, глава компании не соврал, заявив, что аппарат одно из самых тонких за последнее время. В разложенном состоянии новенький Mix Fold всего 5,4 мм!

Также стоит отметить технологию Eco2 OLED, которая используется во внутреннем 8,02-дюймовом дисплее смартфона. Её суть заключается в отказе от одного слоя. Это позволяет увеличить яркость и улучшить цветопередачу.

Дешевле Samsung и с камерой Leica: Xiaomi представила новый складной флагман Mix Fold 2

Как это принято у крупных игроков, экран выполнен по технологии LTPO. А это значит, что он поддерживает переменную частоту обновления. В случае с Mix Fold 2 это от 1 до 120 Гц.

Дешевле Samsung и с камерой Leica: Xiaomi представила новый складной флагман Mix Fold 2

В основу новинки лёг чип Snapdragon 8+ Gen 1. Ёмкость его аккумулятора — 4500 мАч, а поддерживаемая мощность быстрой зарядки — 67 Вт.

Разработкой основной камеры Xiaomi занималась совместно со специалистами Leica. Она представлена тремя модулями. Главный — на 50 Мп. Есть также модули на 13 и 8 Мп.

Дешевле Samsung и с камерой Leica: Xiaomi представила новый складной флагман Mix Fold 2

Что же до цен, то за базовую версию 12/256 ГБ китайская компания попросит 1335 долларов, за вариант 12/512 ГБ – 1485 долларов, а за самый топ в лице 12 ГБ/1ТБ – 1780 долларов. Для сравнения, базовая модель Galaxy Z Fold 4 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти стоит дороже топовой модификации Mix Fold 2 — 1799 долларов.

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