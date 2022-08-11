Дешевле Samsung и с камерой Leica: Xiaomi представила новый складной флагман Mix Fold 2

Устройство получилось крайне интересным. Например, глава компании не соврал, заявив, что аппарат одно из самых тонких за последнее время. В разложенном состоянии новенький Mix Fold всего 5,4 мм!

Также стоит отметить технологию Eco2 OLED, которая используется во внутреннем 8,02-дюймовом дисплее смартфона. Её суть заключается в отказе от одного слоя. Это позволяет увеличить яркость и улучшить цветопередачу.