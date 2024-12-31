Дешевле $500: стала известна цена iPhone SE (2025)

Как сообщает японский источник, смартфон будет стоить менее $500, что делает его особенно привлекательным в сравнении с iPhone 16, стартующим от $799 в США.

iPhone SE (2025) станет первым устройством Apple с собственным 5G-модемом Centauri, что позволит компании снизить затраты и предложить конкурентоспособную цену.

Новинка получит чип A18, 8 ГБ оперативной памяти и 6.06-дюймовый OLED-экран, хотя и без поддержки ProMotion. Впечатляет один тот факт, что подобные характеристики сопоставимы с базовым iPhone 16.

Кроме того, новый iPhone SE станет самым доступным устройством Apple с поддержкой Apple Intelligence благодаря улучшенному Neural Engine.