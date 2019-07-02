Дешёвый флагман LG перестал быть эксклюзивом

Компания LG Electronics объявила о начале международных продаж смартфона LG G8s ThinQ. Модель начнёт появляться с июля в Европе, Латинской Америке, Африке, Ближнем и Среднем Востоке.

Смартфон LG G8s ThinQ был показан корейской компанией в феврале на выставке MWC 2019 одновременно с G8 и V50, но пока продавался только в Тайване, где старт продаж состоялся 28 июня.

LG G8S ThinQ представляет собой более доступную версию флагманского LG G8 ThinQ с 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением только Full HD+ и камерами попроще.

Смартфон оснащается тройной основной камерой 13+12+12 Мп. Фронтальная камера на 8 Мп получила дополнительный модуль 3D ToF, что позволит создавать селфи с размытием фона. Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3550 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

Рекомендованная цена пока не объявлена, её сообщат местные представители для каждого рынка.