Дешёвый флагман Xiaomi Redmi оказался «убийцей»

Компания Xiaomi подтвердила название готовящегося к выпуску флагманского смартфона под брендом Redmi. Он называется Redmi K20.
Кроме того, руководитель суббренда Xiaomi Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) расшифровал маркировку. Как оказалось, «K» означает Killer или «убийца». Очевидно, что Redmi взяла на вооружение подход OnePlus, чьи смартфоны долгое время продвигались как «убийцы флагманов».
Согласно более ранним утечкам, смартфон Redmi K20 Pro получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855. Чем именно будет отличаться базовая версия Redmi K20, пока неясно.