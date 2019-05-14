Дешёвый флагман Xiaomi Redmi оказался «убийцей»

Компания Xiaomi подтвердила название готовящегося к выпуску флагманского смартфона под брендом Redmi. Он называется Redmi K20.

Кроме того, руководитель суббренда Xiaomi Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) расшифровал маркировку. Как оказалось, «K» означает Killer или «убийца». Очевидно, что Redmi взяла на вооружение подход OnePlus, чьи смартфоны долгое время продвигались как «убийцы флагманов».