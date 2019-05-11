Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС

В сети появляется всё больше информации о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Redmi, пока не представленном Xiaomi официально. На этот раз, Лин Бин (Lin Bin), президент компании Xiaomi, сделал в своём Weibo, китайском аналоге Twitter, интересный намёк по его поводу.

Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9.

Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.