Дешёвый Google Pixel 7a оказался мощнее более дорогого флагмана Pixel 7 с таким же процессором

Инсайдеры опубликовали предполагаемые результаты тестирования Pixel 7a в Geekbench. Они показывают, что хоть аппарат и работает на одном и том же процессоре с Pixel 7, на деле он чуточку производительнее актуального флагмана.

Pixel 7a удалось набрать 1380 баллов в одноядерном и 3071 баллов в многоядерном тестах. Для сравнения, Pixel 7 набрал 1336 и 3071 баллов соответственно.

Отметим, правда, что несмотря на высокие показатели в синтетических тестах, в реальных условиях разница в производительности может быть иной.

К слову, ранее интернет-источники раскрыли цену Pixel 7a — она составляет $499. И если это и вправду так, то Google, по неизвестной причине, решила уничтожить свой текущий флагман Pixel 7 выходом более дешёвой и мощной версии смартфона.