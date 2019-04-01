Дешёвый Samsung Galaxy A20e засветился на рендерах

В сети появились пресс-рендеры готовящегося к выпуску недорогого смартфона Samsung Galaxy A20e, пока не представленного производителем официально. Ими поделился профильный ресурс AndroidPure.

Смартфон выглядит похоже на дебютировавший недавно Galaxy A20. Он тоже получил дисплей с каплевидным вырезом, двойную основную камеру и овальный сканер отпечатков пальцев на задней панели. Корпус у смартфона пластиковый, как у Galaxy A10, в то время как у Galaxy A20 корпус сочетает стекло и пластик. Дисплей смартфона немного меньше, чем у Galaxy A20 — диагональю 6,2 дюйма вместо 6,4.

Официальный дебют Samsung Galaxy A20e ожидается 10 апреля 2019 года. Цена составит около 144 долларов.