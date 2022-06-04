Десять самых опасных вирусов для Android, которые воруют деньги

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Десять самых опасных вирусов для Android, которые воруют деньгиЭти зловреды угрожают огромному количеству пользователей
Эксперты компании Zimperium, специализирующейся на информационной безопасности, опубликовали отчёт о 10 самых эффективных и опасных вирусов для Android-устройств.
Эти вирусы маскируются под 600 банковских приложений, суммарно имеющих более 1 млрд скачиваний в Google Play. Самыми опасными эксперты считают следующие зловреды: BianLian, Cabassous, Coper, EventBot, Exobot, FluBot, Medusa, Sharkbot, Teabot и Xenomorph.
При установке на смартфон каждый из этих вирусов тут же заменяет интерфейс настоящего онлайн-банка и благодаря этому крадёт все данные для входа. Кроме того, указанные вирусы перехватывают СМС с одноразовыми паролями для проведения платежей и переводов.
Для защиты эксперты рекомендуют всегда проверять приложения, устанавливаемые на устройства, и скачивать их только из официальных источников.