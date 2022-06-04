Десять самых опасных вирусов для Android, которые воруют деньги

Эти вирусы маскируются под 600 банковских приложений, суммарно имеющих более 1 млрд скачиваний в Google Play. Самыми опасными эксперты считают следующие зловреды: BianLian, Cabassous, Coper, EventBot, Exobot, FluBot, Medusa, Sharkbot, Teabot и Xenomorph.

При установке на смартфон каждый из этих вирусов тут же заменяет интерфейс настоящего онлайн-банка и благодаря этому крадёт все данные для входа. Кроме того, указанные вирусы перехватывают СМС с одноразовыми паролями для проведения платежей и переводов.

Для защиты эксперты рекомендуют всегда проверять приложения, устанавливаемые на устройства, и скачивать их только из официальных источников.