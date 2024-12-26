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Опубликовано 26 декабря 2024, 07:16
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Digital Chat Station: смартфон Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro будет работать на базе Snapdragon 8s Elite

На международном рынке это будет модель от Poco
Согласно утечке от Digital Chat Station, Xiaomi готовит к выпуску смартфон Redmi Turbo 4 Pro, который будет оснащен процессором Snapdragon 8s Elite.
Digital Chat Station: смартфон Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro будет работать на базе Snapdragon 8s Elite
© Gizmochina

Этот производительный чип станет основой устройства, ориентированного на высокую производительность и плавную работу.

Одной из ключевых особенностей смартфона также станет аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Однако источник отметил, что в финальной версии объем батареи может быть уменьшен. Устройство также получит плоский OLED LTPS-экран с разрешением 1.5K и минимальными рамками.

Дизайн Turbo 4 Pro предполагает использование металлической рамки и стеклянной задней панели, что придаст устройству премиальный вид.

Несмотря на акцент на производительность, смартфон будет достаточно легким и тонким. Известно, что камера устройства не оснащена телеобъективом, но предложит достойное качество съемки благодаря основной матрице.

Ожидается, что Redmi Turbo 4 Pro будет представлен в Китае в апреле 2025 года, а для глобального рынка его выпустят под брендом Poco F7.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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