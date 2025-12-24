DimaViper поделился впечатлениями о бюджетном смартфоне Honor X7d

На Honor X7d прямо из коробки наклеена защитная плёнка. Также в комплекте идёт зарядка на 35 Вт, кабель Type-C, скрепка для открытия лотка для SIM-карт, силиконовый прозрачный чехол. Смартфон поддерживает только две симки без возможности расширения памяти. У ведущего на обзоре был вариант с 6/128 ГБ памяти.

Дисплей у X7d с матрицей IPS, частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,77". При этом разрешение всего HD+. Экран сам по себе немного изогнутый, а не плоский, что понравится не всем.

Аккумулятор у смартфона большой: на 6500 мА*ч. Хватать его будет на 2-2,5 дня без проблем.

Работает X7d на процессоре Snapdragon 685. Конечно, для игр он не подходит, но для повседневных задач - более-менее. С результатами его тестирования вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.