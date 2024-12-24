Dimensity 7300-Ultra и 12 ГБ оперативки: стали известны характеристики Xiaomi Poco X7 5G

Устройство будет оснащено процессором MediaTek Dimensity 7300 Ultra, который обеспечивает высокую производительность в среднем сегменте.

Смартфон получит до 12 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 24 ГБ, а также до 512 ГБ встроенного хранилища.

Дисплей Poco X7 5G — это 6.67-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Для селфи предусмотрена 20-мегапиксельная камера, расположенная в вырезе экрана.

Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, а также дополнительные модули, вероятно, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный и 2-мегапиксельный макрообъектив.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5110 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Скорее всего, Poco X7 5G станет глобальной версией Redmi Note 14 Pro 5G, но с улучшенными характеристиками. Официальный анонс и цена ожидаются в ближайшее время.