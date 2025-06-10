Dimensity 9500 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite 2 — инсайдер назвал сроки

Согласно утечке от инсайдера Digital Chat Station, Dimensity 9500 представят раньше Snapdragon 8 Elite 2, дебют которого намечен на конец сентября. Это значит, что новый чип от MediaTek могут показать уже в I половине сентября.

Ожидается, что китайские бренды быстро отреагируют и запустят анонсы флагманов на базе Dimensity 9500 уже к концу месяца. В результате, сентябрь обещает стать сверхнасыщенным — ведь кроме Android-новинок, в это же время традиционно выходят и новые iPhone.

Вполне возможно, что у некоторых производителей текущие флагманы пробудут на рынке менее 10 месяцев, прежде чем будут заменены новыми моделями. Как на это отреагируют пользователи, пока неясно.