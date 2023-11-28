Динамики Meizu 21 получат панорамный звук «премиум класса»

При этом Meizu 21 сможет порадовать не только ухо, но и глаза: оснащенный экраном OLED от Samsung с сертификацией SGS для низкого уровня синего света и отсутствия мерцания, заботится о зрении пользователей.

Есть у новинки и ультразвуковой сканер отпечатка пальцев 2.0, который обещает мгновенную разблокировку за 0.075 секунды.

Напомним, что в основе смартфона будет лежать флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3. При этом полноценный релиз устройства ожидается уже буквально со дня на день.