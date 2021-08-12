Дисплей гибкого флагмана Samsung Galaxy Z Fold 3 покрывается царапинами при использовании стилусов от прошлогодних Самсунгов

Практически сразу после дебюта специального стилуса для Galaxy Z Fold 3, среди фанатов начал возникать вопрос — почему для устройства создали отдельный аксессуар? Почему, мол, нельзя использовать прошлые поколения S Pen?

Оказалось, что всё дело в дисплее гибкого смартфона. Как и у всех подобных устройств, в качестве защитного слоя в нём выступает высокотехнологичный пластик. И хоть он, по заявлениям Samsung, на 80% прочнее предшественника, при соприкосновении с обычным стилусом он всё ещё царапается.

В свою очередь S Pen Fold Edition не только имеет мягкий наконечник, но также оснащён выдвижным механизмом, пишет Wccftech. Он необходим для того, чтобы предотвратить повреждения при приложении излишнего усилия стилусом на смартфон.