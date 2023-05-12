Дисплеи китайских версий iPhone 14 Pro начали вздуваться и отслаиваться

Например, у некоторых моделей, приобретённых в декабре 2022 года, за полгода раздуло батареи со всеми последствиями для экранов. Но главное, что Apple не всегда идёт на выполнение своих гарантийных обязательств и некоторым пользователям отказывают в ремонте, в том числе замене аккумулятора или обмене на новое устройство.

В некоторых случаях в сервисах Apple заменяют вздувшиеся аккумуляторы, но ничего не делают с экранами. При этом Apple никак на проблему ещё не отреагировала официально.