Дисплей нового Pixel 10 Pro XL прошёл испытание огнём, а корпус оказался слабым

Экран Pixel 10 Pro XL выдержал и 20-секундное испытание огнём от зажигалки. Видимых повреждений от огня блогер не нашёл.

Затем Нельсон проверил корпус телефона. Лезвием он нанёс царапины на боковых гранях. Это значит, что корпус не такой прочный, как экран, и может оказаться недолговечным. Также Нельсон проверил сетку динамиков. Эта сетка собирает пыль и грязь, и это может затруднить чистку телефона в будущем.

Блогер также проверил, легко ли можно снять и установить обратно кнопки включения и регулировки звука. Оказалось, что это действительно легко сделать.

Главным испытанием стал тест на прочность всего смартфона, выдержит ли устройство, если его согнуть. Блогер надавил на переднюю и заднюю части телефона, попытавшись его согнуть, но гаджет не сломался.