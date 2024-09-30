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Опубликовано 30 сентября 2024, 19:30
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Дизайн будущего Samsung Galaxy S25 Ultra воссоздали вживую по утечкам

Новая модель с уменьшенными рамками и пятью камерами
Будущий Samsung Galaxy S25 Ultra был воссоздан на основе утечек. На задней панели расположены пять круглых вырезов для камеры, что напоминает модель S24 Ultra. В то же время, передняя часть устройства имеет более тонкие рамки, чем у предшественника, что увеличивает площадь дисплея.
Дизайн будущего Samsung Galaxy S25 Ultra воссоздали вживую по утечкам
© Jonathan Kemper

Размеры нового смартфона составляют 162,82×77,65×8,25 мм, что делает его чуть выше и уже, чем S24 Ultra. Эти изменения могут улучшить эргономику без ущерба для дисплея или камер.

Дизайн будущего Samsung Galaxy S25 Ultra воссоздали вживую по утечкам
© Online Solitaire x David from @xleaks7

Хотя утечка не раскрывает конкретные характеристики камер, пятикамерная компоновка, вероятно, будет использовать новейшие сенсоры Samsung. Учитывая традиции Ultra-линейки, можно ожидать высококачественного зума.

Официальная информация о запуске пока отсутствует, но ожидается, что Galaxy S25 Ultra будет представлен в начале 2025 года в рамках ежегодной презентации.

Дизайн будущего Samsung Galaxy S25 Ultra воссоздали вживую по утечкам
© Online Solitaire x David from @xleaks7
Источник:Online Solitaire
Автор:Булат Кармак
Теги:
#утечка
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#Samsung
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#смартфон