Дизайн будущего Samsung Galaxy S25 Ultra воссоздали вживую по утечкам

Новая модель с уменьшенными рамками и пятью камерами

Будущий Samsung Galaxy S25 Ultra был воссоздан на основе утечек. На задней панели расположены пять круглых вырезов для камеры, что напоминает модель S24 Ultra. В то же время, передняя часть устройства имеет более тонкие рамки, чем у предшественника, что увеличивает площадь дисплея.