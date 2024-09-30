Дизайн будущего Samsung Galaxy S25 Ultra воссоздали вживую по утечкам

Опубликовано 30 сентября 2024, 19:301 мин.
Дизайн будущего Samsung Galaxy S25 Ultra воссоздали вживую по утечкамНовая модель с уменьшенными рамками и пятью камерами
Будущий Samsung Galaxy S25 Ultra был воссоздан на основе утечек. На задней панели расположены пять круглых вырезов для камеры, что напоминает модель S24 Ultra. В то же время, передняя часть устройства имеет более тонкие рамки, чем у предшественника, что увеличивает площадь дисплея.
Размеры нового смартфона составляют 162,82×77,65×8,25 мм, что делает его чуть выше и уже, чем S24 Ultra. Эти изменения могут улучшить эргономику без ущерба для дисплея или камер.
Хотя утечка не раскрывает конкретные характеристики камер, пятикамерная компоновка, вероятно, будет использовать новейшие сенсоры Samsung. Учитывая традиции Ultra-линейки, можно ожидать высококачественного зума.
Официальная информация о запуске пока отсутствует, но ожидается, что Galaxy S25 Ultra будет представлен в начале 2025 года в рамках ежегодной презентации.