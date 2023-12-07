Дизайн для Samsung Galaxy S25 переизобретет выходец из Mercedes-Benz

Согласно инсайдерской информации, девайсы серии Galaxy S25 будут кардинально отличаться от предшественников по дизайну.

Ильхван Ли (Ilhwan Lee), бывший дизайнер Mercedes-Benz и нынешний руководитель группы дизайнеров подразделения MX в Samsung, сосредоточен на задаче переосмысления имиджа бренда Galaxy.

Ожидается, что начиная с линейки Galaxy S25, будут внесены значительные изменения во внешний вид устройств.

Эта новость вызвала большой энтузиазм среди поклонников бренда, что видно по комментариям к оригинальной заметке с инсайдом. Отметим, что этот же интернет-источник ранее точно предсказывал детали новых платформ семейств Snapdragon 8 и Exynos, что придает его словам дополнительный вес.